zinfos-moris.com Diam’s sort « Salam » au Festival de Cannes :retour sur sa conversion à l'islam sur une plage de l'île Maurice

« Le 26 décembre 2008 je me suis envolée pour un voyage exceptionnel au cours duquel j’allais vivre les plus beaux jours de ma vie...C'est exactement sur cette plage que je me suis convertie à l'Islam il y a maintenant 11 ans Al Hamdoulillah ». Par E. Moris - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 19:55

Diam's, l'ancienne rappeuse qui se fait de plus en plus rare, a profité pour raconter dans ce documentaire, le fameux jour qui a changé sa vie. En effet, il y a maintenant treize ans, Melanie Georgiades, alias Diam's, décide de se convertir à l'Islam sur une plage de l'Île Maurice.



