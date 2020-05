Dialyse: Une mission inédite de chirurgie vasculaire à Mayotte

Une équipe chirurgicale composée d’un urologue et de trois infirmières de bloc opératoire de la Clinique Sainte-Clotilde a réalisé une mission inédite de chirurgie vasculaire à Mayotte, sous l’égide de la Société de Dialyse mahoraise MAYDIA. Une mission réalisée du 4 au 7 mai dans le cadre d’une convention avec le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM), avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Mayotte.



"35 interventions ont été réalisées sur les patients en trois jours et demi ; soit la création de 21 fistules artério-veineuses (FAV), la pose de neuf cathéters veineux centraux, et cinq angioplasties pour des patients dont la dégradation des abords veineux nécessitait une réfection", indique la Société de Dialyse mahoraise dans un communiqué.



Une première chirurgicale à Mayotte dont se félicite Jeanne Loyher, directrice régionale des sociétés de dialyse océan Indien, qui souligne également la qualité professionnelle des équipes et l'amélioration de la qualité de vie apportée aux patients en état d’Insuffisance rénale chronique qui doivent être dialysés trois fois par semaine.



"Un exemple de la nécessaire complémentarité public-privé qui doit prévaloir dans l'intérêt général, tout particulièrement quand La Réunion et Mayotte sont concernés par le Covid19 et la dengue", conclut le communiqué.