Le communiqué :



Dialogue social à la Région Réunion : dialogue de sourd.



Pourtant, la Présidente de Région avait souligné dans un communiqué de presse, « sa volonté de maintenir ouvert un dialogue social ».



Les tensions envers les agents et les services de la Région s’accroissent, et pour certains d’entre eux, cela tournent au cauchemar. Baladées de réunions en réunions, les organisations syndicales ne peuvent atténuer cette volonté manifeste de la précarisation des emplois statutaires. La volonté d’apaisement affichée par la Présidente de Région, ne peut gommer les manœuvres qui s’opèrent dans l’arrière cuisine administrative de la collectivité, pour « caser les membres de la famille de certains élus », au détriment des agents titulaires dont les postes ont été supprimés dans le cadre du projet de réorganisation des services.



Lors du Comité Technique du 13 mai 2022, suite aux observations de la FSU concernant la fermeture des annexes régionales de proximité du Port, du Tampon, de Saint Philippe, des Avirons et de Saint Joseph, la Direction Générale et la DRH se sont engagées à accompagner ces agents, et à faciliter leur reclassement sur les postes vacants qui correspondraient le mieux à leur profil. Ce n’était qu’une sornette de plus, pour tenter d’apaiser la colère des représentants du personnel, puisque la réalité des faits, prouve tout le contraire.



Dernier épisode, où à Saint Joseph, pour anticiper la fermeture de l’annexe, un agent titulaire en poste à l’annexe régionale a postulé légitimement sur un poste d’assistante administrative au sein de la DRR – subdivision de Saint Joseph - rendu vacant par la non-reconduction d’un contrat à durée déterminée (l’agent en poste ne correspondait pas aux couleurs politiques locales). Ce poste d’assistante administrative était à pourvoir au 1er mars 2022. L’agent répond à tous les critères spécifiés sur la fiche de poste, et malgré plusieurs contacts et échanges avec la hiérarchie sur sa disponibilité, la collectivité décide d’y affecter un agent contractuel. L’agent qui y a été nommé, n’a été en réalité recruté que le 2 mai 2022 sur une autre offre d’emploi plus ancienne, qui correspondait à un poste d’instructeur à l’annexe de Saint Joseph.



De surcroît, cet agent contractuel fraîchement débarqué, ne pouvait en aucun cas postuler sur le poste vacant de la DRR-St Joseph, puisque son contrat ne prenait effet qu’au mois de mai 2022. La procédure de publicité et les délais d’inscription impartis étaient dépassés, mais il s’avère que les relations et les filiations familiales avec certains élus du Sud, sont devenues courantes ces derniers temps dans les critères de recrutements. Devons-nous nous satisfaire de cet état de fait, de ce travail dégradé qui devient la norme au sein de collectivité régionale ?



Aujourd’hui, nous interpellons la Présidente de Région par voie de presse, puisque nos sollicitations sont restées « lettres-mortes », pour lui demander, Comment pouvez-vous Madame la Présidente, consentir à créer de la discrimination à l’embauche et à encourager la dégradation du climat social au sein de la collectivité par de telles pratiques ?