AFP Dialogue Serbie-Kosovo: rencontre des dirigeants jeudi à Bruxelles

- Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 13:25 | Lu 35 fois

(AFP) Le président serbe et le Premier ministre kosovar, qui se sont entretenus vendredi en visioconférence avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, auront d'autres rencontres, dont une physique à Bruxelles jeudi, afin de renouer le dialogue sur leur différend pour lequel les perspectives sont "très difficiles", selon la présidence française. Lors des discussions de vendredi matin sous le patronage de la France, l'Allemagne et l'Union européenne, il a été "obtenu que le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti reprennent ce dialogue de normalisation à Bruxelles dimanche en visioconférence puis jeudi en présentiel à Bruxelles", a déclaré la présidence française à l'issue de la réunion. Initialement, la réunion de dimanche devait être une rencontre physique, mais elle a donc été décalée à jeudi. "Il y a sur l'issue de ce dialogue des perspectives très difficiles, mais il y a un engagement de tous à procéder étape par étape", selon cette même source. "Il a été acté aujourd'hui que le leadership est européen", a-t-elle ajouté, alors que les Etats-Unis, ont également un temps tenté de relancer le dialogue gelé depuis près de 18 mois sur le règlement d'un des conflits territoriaux les plus épineux d'Europe. "La question c'est d'affirmer que cette région d'Europe a vocation à l'intégration, la paix, la stabilité, à une très grande proximité avec l'UE. Il y a dans cette affaire un test de leadership européen", selon elle.



