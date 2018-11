Courrier des lecteurs Dialogue Réunionnais, allons plus devant ensemble !





Lorsqu’il devient difficile de s’entendre, la parole ne construit plus le dialogue. Or ce dialogue est nécessaire pour nous accorder sur l’avenir de notre île où chacun peut trouver sa place.



Comme d’autres citoyens, à l’écoute des souffrances et des inquiétudes qui s’expriment actuellement, nous ressentons l’urgence de faciliter l’expression publique et commune de ce que, tous, nous voulons faire ensemble.



Pour y parvenir, Dialogue Réunionnais – constitué des signataires - recherche les moyens d’un dialogue apaisé et constructif.



Dans ce sens, la contribution de Dialogue Réunionnais aux diverses propositions qui circulent est d’ajouter :



La création d’un groupe de médiateurs.



Afin d’échanger sur cette proposition, et lui donner une force collective, on peut nous joindre à l’adresse mail suivante :

