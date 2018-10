La grande Une Diagonale des fous: Les photos de la première féminine, la Suédoise Mimmi Kotka

La traileuse suédoise Mimmi Kotka a franchi en tête, chez les féminines, le col du Taïbit. La voici en images vers 8H35 dans les derniers lacets avant le sommet. Elle a pointé 14ème au scratch (classement hommes/femmes confondus) au pointage "Début Taïbit" à 07H27 après 09 heures 27 minutes et 27 secondes de course.



La coureuse d'ultrafond de 36 ans, membre de l'équipe suédoise d'ultratrail, a notamment remporté l' Ultra-Trail Courmayeur-Champex-Chamonix en 2016 ou encore le marathon du Mont-Blanc en 2017.



Photos RER : Marius et Nicolas Anamoutou Lu 682 fois