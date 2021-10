La grande Une Diagonale des Fous : L’Italien Daniel Jung et le Français Ludovic Pommeret main dans la main

Un Français et un Italien au palmarès de la Diagonale des Fous. Après une année blanche en raison de la pandémie, Grégoire Curmer a non pas un mais deux successeurs. Les deux fous ont rejoint Saint-Denis depuis Saint-Pierre en 23 heures 2 minutes et 25 secondes. Par NP - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 20:03

Diagonale des Fous



L’Italien Daniel Jung et le Français Ludovic Pommeret franchissent la ligne d’arrivée la main dans la main. Ils ont franchi la ligne à 20 heures 02 et 25 secondes soit après 23 heures de course dans les sentiers de La Réunion.



La dernière fois que deux ultra-traileurs ont rejoint Saint-Denis dans le même temps c’était en 2018. Cette année-là, François D’Haene et Benoît Girondel remportaient respectivement leur quatrième et deuxième Diagonale des fous.



Daniel Jung (dossard N°1300) inscrit la mythique course réunionnaise à son palmarès alors qu’il était jusque-là toujours bien placé dans les courses en longue et très longue distance. Il avait par exemple bouclé l’Ultra trail du Mont blanc à la sixième place en 2017 ou quatrième à la Trans Gran Canaria en 2018. Il s'agissait du trail avec la plus longue distance (125 km) que le sportif italien avait bouclé jusque-là. Rappelons que la Diagonale des fous a été dessinée cette année sur un tracé de 160 km de distance et 9400 mètres de dénivelé positif.



Si l'Italien tentait son premier Grand Raid, le Français Ludovic Pommeret (dossard N°2810) tient enfin son titre après trois Diagonale terminées à la deuxième place. C’était en 2009, 2014 et 2019. Ludovic Pommeret collectionne aussi par ailleurs les places d'honneur sur de nombreux ultra sur le circuit européen comme au Montreux Trail Festival (Suisse) en 2020 ou deuxième de la Transvulcania (Iles Canaries - Espagne) en 2017. Le Savoyard de 46 ans enrichit son palmarès d'un ultra trail supplémentaire après l'UTMB en 2016.



Les deux traileurs, qui ont aussi bénéficié de l'abandon du favori Benoît Girondel, ont marché côte à côte en direction de Saint-Denis quasiment depuis ce midi. En fin d'’après-midi, les deux ultra-traileurs donnaient l’impression de s’être entendus pour rentrer ensemble.



Les deux coureurs d’égale valeur sur cette édition ont comme passé un pacte de non agression depuis l'après-midi. Aucun des deux n'aura pu ou voulu produire une attaque pour distancer son adversaire. L'essentiel étant finalement de rallier le nord et franchir la ligne.



Le troisième de la Diagonale est Benat Marmissolle. Le Basque de 40 ans a franchi La ligne à 20H45, soit 43 minutes après les vainqueurs ex-aequo.



Chez les femmes, le trio de tête est toujours mené depuis ce matin par Emilie Maroteaux.



La Réunionnaise d’adoption a franchi le poste de Chemin Ratinaud à La Possession à 20H47. Elle fonce vers le littoral possessionnais.



Le dossard 1203 la suit depuis ce matin. Sylvaine Cussot est arrivée au poste précédent de Dos d'ane à 20H34.



Les deux premières au classement chez les femmes n’ont pas de souci à se faire sur leur principale poursuivante. Sandra Bal a fait flasher son dossard au poste précédent de Grand Place à 19H42.