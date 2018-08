La grande Une Diabète et insuffisance rénale: Une plante de La Réunion est prometteuse

Il existe des plantes magiques à La Réunion. Ce n’est pas aux tisaniers de l’île que l’on va apprendre ça. Mais ce sont aujourd’hui les scientifiques qui s’y intéressent également. C’est le cas du docteur Jean-Loup Bascands, directeur de recherche à l’INSERM (Institut national de santé et recherche médicale), qui se penche sur la dégradation de l’état des reins chez les diabétiques.



Lauréat de l’appel à projet de l’Odhirathon, événement de soutien à la recherche contre l’obésité, le diabète, l’hypertension et l’insuffisance rénale, Jean-Loup Bascands et son équipe s’intéressent au Bois d’Osto, une plante que l’on trouve dans la forêt de Bébour à la Plaine-des-Palmistes et dans celle de Mare Longue à Saint-Philippe. "20% des personnes souffrant du diabète ont les reins touchés, explique le chercheur. Il y a donc inflammation puis cicatrisation. Mais c’est une cicatrisation perpétuelle qui envahi l’organe et entraîne une insuffisance rénale. Le Bois d’Osto a des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes et pourrait servir à ralentir ce processus de dégradation de plusieurs années. Le but serait d’améliorer la qualité de vie en évitant la dialyse".



Une plante qui donne de l’espoir sur une île qui connaît deux fois plus de diabétiques qu’en métropole. "Ceci est dû en partie à la génétique, au comportement alimentaire et à la précarité de la population", affirme Jean-Loup Bascands.



La Réunion, terre des plantes médicinales



Depuis 2015, une vingtaine de plantes réunionnaises ont été officiellement reconnues comme médicinales et sont depuis étudiées. "Le Bois d’Osto est déjà utilisé par les tisaneurs pour les diabétiques mais souvent donné avec d’autres plantes donc difficile d’étudier ses effets", explique-t-il.



L’Odhirathon rappelle qu’un Réunionnais sur 10 est atteint du diabète, quatre sur 10 sont en obésité ou en surpoids, 2400 ont une hypertension sévère et 1900 sont actuellement en dialyse ou ont une greffe de rein. Du 6 au 9 septembre prochains, la 2e édition de l’opération aura pour objectif de sensibiliser et lever des fonds en faveur de la recherche médicale.

Soe Hitchon