A la Une . Devenue forte tempête tropicale, Alicia continue de se renforcer

Alicia continue de gagner en puissance. Devenue forte tempête tropicale dans le courant de la journée, le système dépressionnaire, le premier de la saison, dont la pression au centre est estimée à 992 hPa, était situé à 16h locales aux points 9.6 Sud et 77.4 Est, soit à 2 635 km à l'Est-Nord-Est de La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Novembre 2020 à 18:01 | Lu 1043 fois





Le premier système dépressionnaire de la saison, Alicia, à plus de 2 905 km de La Réunion



"Avec l'aide du renforcement des vents d'ouest équatoriaux, une très bonne divergence, peu de cisaillement et un très fort potentiel océanique, le système devrait atteindre le stade de cyclone tropical demain", indique le CMRS (Centre météorologique régional spécialisé). Malgré son renforcement, Alicia ne menacera l'île ces prochains jours.



Les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



CYCLONE TROPICAL, centre positionné le 15/11 à 16h locales, par 14.2 Sud / 73.6 Est.

FORTE TEMPÊTE TROPICALE, centre positionné le 16/11 à 16h locales, par 17.4 Sud / 73.3 Est.

DÉPRESSION SE COMBLANT, centre positionné le 17/11 à 16h locales, par 19.9 Sud / 73.1 Est.

DÉPRESSION SE COMBLANT, centre positionné le 18/11 à 16h locales, par 22.9 Sud / 72.6 Est. Les vents maximaux sur mer sont estimés à 95 km/h et les rafales avoisinent les 130 km/h. Alicia poursuit son déplacement vers le Sud-Ouest à une vitesse de 28 km/h."Avec l'aide du renforcement des vents d'ouest équatoriaux, une très bonne divergence, peu de cisaillement et un très fort potentiel océanique, le système devrait atteindre le stade de cyclone tropical demain", indique le CMRS (Centre météorologique régional spécialisé). Malgré son renforcement, Alicia ne menacera l'île ces prochains jours.CYCLONE TROPICAL, centre positionné le 15/11 à 16h locales, par 14.2 Sud / 73.6 Est.FORTE TEMPÊTE TROPICALE, centre positionné le 16/11 à 16h locales, par 17.4 Sud / 73.3 Est.DÉPRESSION SE COMBLANT, centre positionné le 17/11 à 16h locales, par 19.9 Sud / 73.1 Est.DÉPRESSION SE COMBLANT, centre positionné le 18/11 à 16h locales, par 22.9 Sud / 72.6 Est.





Publicité Publicité