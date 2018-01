A la Une ... Devenu SDF "à cause de la CISE" : Une solution de logement trouvée fin janvier pour Jean-Yves





Les émissaires de la mairie sont partis hier à la rencontre de Jean-Yves, qui résidait peu avant sa grève de la faim dans un caveau du cimetière de l’Est. "Les services de la mairie me cherchaient depuis 3/4jours. Ils ont déclaré que j’aurais un appartement d’ici fin janvier normalement. J’ai donné tous les papiers. En attendant, dès ce soir, je vais dormir à l’abri de nuit de la rue Monthyon", indique le sexagénaire.



Pour rappel, après avoir reçu les clés de son logement à Trois-Bassins en avril 2017, Jean-Yves avait tenté en vain d’ouvrir son compteur d’eau auprès de la CISE mais l’opérateur avait refusé, prétextant un impayé de 362 euros. Un impayé laissé par l’ancien propriétaire du logement de Jean-Yves, qui l’a confirmé lors d’une confrontation entre ce dernier et la CISE en décembre dernier.



Depuis, Jean-Yves a tenté de trouver un arrangement avec l’opérateur : lui trouver un appartement ainsi que le paiement du mois de caution et deux mois de loyer. Demandes refusées par la CISE, ce qui avait poussé Jean-Yves à une grève de la faim cette semaine devant les locaux dionysiens de l’entreprise.



Mais le sans-abri a décidé de mettre fin à sa grève de la faim, "car rien n’aboutissait avec la CISE". Malgré tout, il compte bien "continuer le combat" et faire payer à l’opérateur de lui avoir "mis dans cette situation". "Je cherche toujours un avocat pour faire valoir mes droits. Je compte bien déposer plainte auprès de la CISE. J’ai toutes les preuves. Je réclame toujours 1 million d’euros. Par leur faute, j’ai eu un ulcère à l’estomac, c’est une souffrance", termine-t-il.



--



[VIDEO] La situation de Jean-Yves Nabo en passe d’être résolue. Le sexagénaire, devenu sans-abri depuis le mois de juin 2017 suite à une sombre histoire d'impayés avec la CISE , a mis fin à sa grève de la faim. Il pourrait retrouver un toit d’ici la fin du mois après une rencontre hier avec les services de la mairie de Saint-Denis.Les émissaires de la mairie sont partis hier à la rencontre de Jean-Yves, qui résidait peu avant sa grève de la faim dans un caveau du cimetière de l’Est. "Les services de la mairie me cherchaient depuis 3/4jours. Ils ont déclaré que j’aurais un appartement d’ici fin janvier normalement. J’ai donné tous les papiers. En attendant, dès ce soir, je vais dormir à l’abri de nuit de la rue Monthyon", indique le sexagénaire.Pour rappel, après avoir reçu les clés de son logement à Trois-Bassins en avril 2017, Jean-Yves avait tenté en vain d’ouvrir son compteur d’eau auprès de la CISE mais l’opérateur avait refusé, prétextant un impayé de 362 euros. Un impayé laissé par l’ancien propriétaire du logement de Jean-Yves, qui l’a confirmé lors d’une confrontation entre ce dernier et la CISE en décembre dernier.Depuis, Jean-Yves a tenté de trouver un arrangement avec l’opérateur : lui trouver un appartement ainsi que le paiement du mois de caution et deux mois de loyer. Demandes refusées par la CISE, ce qui avait poussé Jean-Yves à une grève de la faim cette semaine devant les locaux dionysiens de l’entreprise.Mais le sans-abri a décidé de mettre fin à sa grève de la faim, "car rien n’aboutissait avec la CISE". Malgré tout, il compte bien "continuer le combat" et faire payer à l’opérateur de lui avoir "mis dans cette situation". "Je cherche toujours un avocat pour faire valoir mes droits. Je compte bien déposer plainte auprès de la CISE. J’ai toutes les preuves. Je réclame toujours 1 million d’euros. Par leur faute, j’ai eu un ulcère à l’estomac, c’est une souffrance", termine-t-il.--[VIDEO] À la rue suite à une erreur de la CISE NP Lu 251 fois





Dans la même rubrique : < > La vigilance fortes pluies levée à 18 heures Vidéo impressionnante des pluies torrentielles et des éclairs au Tampon