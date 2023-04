Devenez juré pour la préparation de l’émission le Plateau d’Or à Saint-Leu

La Ville de Saint-Leu recherche des jurés gastronomiques pour préparer sa brigade d’agents de cantine au “Plateau d’Or de la restauration scolaire”Vous avez un palais fin et un sens critique aiguisé ?Alors nous vous proposons de devenir juré le temps d’une préparation au concours télévisé « Le Plateau d’Or de la restauration scolaire ».Vous dégusterez et jugerez les plats préparés par la brigade de cantine de Saint-Leu, en compagnie de votre enfant. Une expérience unique pour 14 duos parent/enfant scolarisé dans une école du 1er degré de la Ville.Attention, les places sont limitées. Les premiers inscrits seront les premiers choisis pour siéger dans le jury composé également de professionnels de la cuisine.Ne tardez pas donc pas à réserver votre place pour le jury du mercredi 3 mai ou du 10 mai à l’école Mario Hoareau de Piton Saint-Leu à partir de 11h00.Pour remplir le formulaire d’inscription et réserver votre place