Devenez Tuteurs des étudiants des classes prépa-talents

Dans le cadre du plan Talents du Service public, des tuteurs sont recherchés. Ils auront pour mission d’accompagner les jeunes talents venus de milieux modestes vers les métiers du service public. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 16:58

En février dernier, le Président de la République lançait le plan Talents du Service public qui prévoit l’ouverture, d’ici la rentrée 2021, de nouvelles « Prépas Talents » dans chaque région.



Les « Prépas Talents » sont destinées à accompagner des jeunes talentueux et d'origine modeste vers les métiers du service public grâce à des parcours renforcés de préparation aux concours de catégorie A et A+, voire B, de la fonction publique.



Soutenue par la préfecture de La Réunion, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l'institut régional de management en santé océan Indien (IRMSOI) et l’institut régional d'administration de Metz, les trois projets proposés par l’Université de La Réunion ont été retenus :



• une classe Prépa Talents adossée à la licence d'administration publique, organisée en formation initiale, sur un an, et en cours du soir, sur deux ans ;

• une classe Prépa Talents adossé aux masters 1 de droit public ou d’économie appliquée ;

• une classe Prépa Talents adossée à la 3ème année de licence STAPS, mention sport, médiation et éducation spécialisée.



Une plateforme de tutorat pour les élèves des Prépas Talents est désormais accessible à tous ceux qui souhaitent s'engager auprès des jeunes préparant les concours de la fonction publique. Le rôle des tuteurs est essentiel, c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui renforcé.



