"Les Randos qui comptent" proposent des sorties guidées en montagne afin d'expérimenter des observations naturalistes et de les transmettre à un laboratoire local de recherche visant la préservation de la biodiversité de notre île. Voici leur communiqué :

Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 15:39

"Devenez Marraine/Parrain des Randos qui comptent & offrez-vous une sortie guidée en montagne !



Notre île compte plus de 1000km de sentiers balisés, caractérisés par une exceptionnelle concentration d'espèces protégées. Il y a un pas à faire pour plonger dans la peau d'une scientifique et participer à la recherche locale.Ce pas, Amandine d'Esprit Randonnée, vous propose de le faire avec Les Randos qui comptent.



Le concept ?



Proposer des randonnées guidées, dans lesquelles vous êtes actrice/acteur du changement. Amandine vous accompagne à lire les paysages, expérimenter des observations naturalistes afin de les transmettre, ensuite, à un laboratoire local de recherche visant la préservation de la biodiversité de notre île.



VACANCES SCIENTIFIQUES pour LES ENFANTS. Amandine est déterminée : "Les nouvelles générations sont les éco-acteurs de demain. Je souhaite les initier à découvrir et protéger l'environnement qui les entoure en organisant principalement des classes et des vacances scientifiques dans un contexte favorisant l'apprentissage & l'épanouissement des enfants & ados."



Pour mettre en oeuvre ce projet qui verra le jour en 2022, Amandine Pierre, met à profit les années d'expérience en tant qu'écologiste/ comportementaliste & accompagnatrice en montagne & s'appuie sur la confiance de partenaires nationaux & locaux. A commencer par l'appui scientifique de la SEOR, Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion.



L'association, qui oeuvre entre autres, à l’éducation à l’environnement & aux études pour la conservation des oiseaux, pourrait ainsi croiser les données d’inventaires des espèces endémiques des Hauts de La Réunion. "L'équipe de la SEOR accueille avec enthousiasme les sciences participatives dans ses recherches." Les Randos qui comptent sont également soutenues par Objectif Science International. Cette ONG, consultante auprès de l’ONU, est spécialiste des "vacances scientifiques" permettant à chacun de participer à des projets de recherche réelle, sans pour autant être scientifique tout en vivant des vacances ludiques & pédagogiques.



Offrez-vous une sortie en montagne pour parrainer l'aventure ! Amandine est enthousiaste, et "Un coup de pouce financier est bienvenu pour accompagner les futurs participants des Randos qui comptent avec du matériel professionnel." Rejoignez la campagne de crowdfunding en cours sur Kisskiss bankbank, "chaque goutte compte", près de 2 000€ ont déjà été récoltés. En contrepartie de votre don, vous recevez un cadeau, par exemple "Vivre une lecture de paysage à La Réunion au lever du soleil en buvant une tisane chaude fait maison." De 8 à 444 euros, choisissez la contrepartie qui vous convient pour soutenir ce projet Pei innovant. Une idée originale à (s')offrir à quelques semaines des fêtes ?"





