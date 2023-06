A la Une .. Développer le vélo et la marche : Les collectivités de La Réunion invitées à s’engager

Dans le cadre du Plan Vélo et Marche présenté par la Première ministre lors du premier Comité interministériel Vélo et Marche du 5 mai 2023, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministre chargé des Transports lancent un nouveau programme pour le développement des infrastructures cyclables. Par NP - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 08:20

Communiqué de la préfecture :



Doté de 100 millions d’euros au niveau national en 2023, ce programme a été lancé pour accompagner les communautés de communes et d’agglomération des territoires les moins urbanisés dans le déploiement d’une politique cyclable d’envergure. Il vise à accompagner à La Réunion au moins une intercommunalité à hauteur de 60 % d’aide pendant 6 ans, pour mettre en œuvre son projet d’aménagement cyclable acté dans son schéma directeur des aménagements cyclables et le transformer en un territoire cyclable exemplaire.



Les intercommunalités sont invités à déposer leur(s) projet(s) avant le 15 septembre 2023, pour une annonce des lauréats prévue en décembre 2023. Rendez-vous sur



Depuis le lancement du premier Plan vélo et mobilités actives par le Gouvernement, l’État cofinance avec les collectivités locales des infrastructures cyclables sur l’ensemble du territoire national. En 4 ans, l’État a ainsi soutenu 933 projets d’aménagements cyclables répartis sur 599 territoires pour un montant total de 365 millions d’euros.



