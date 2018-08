Développer la filière pêche et l’aquaculture réunionnaise

Le secteur de la pêche et l’aquaculture réunionnaise évoluent dans un contexte réglementaire et économique très contraints. La collectivité régionale souhaite accompagner les petits pêcheurs et les aquaculteurs pour leur permettre de développer leur activité. Des travaux sont menés afin d’établir une véritable stratégie globale maritime pour le bassin océan Indien et de croissance de l’économie bleue avec le projet Océan Métiss.Parmi les actions identifiées pour rebooster ce secteur d’activité : la modernisation et le renouvellement de la flotte de pêche pour tous les segments : pêche artisanale côtière, pêche palangrière côtière et pêche hauturière.Pour la pêche artisanale côtière, l’enjeu est de moderniser les navires qui sont vétustes (56 % des bateaux ont plus de 15 ans). Objectif : offrir de meilleures conditions de travail aux petits pêcheurs et augmenter l’attractivité du secteur, notamment auprès des jeunes. La pêche côtière hauturière vise l’élargissement des zones de pêche afin de permettre aux navires de pêcher plus au large dans des bonnes conditions de sécurité. Enfin, pour la pêche hauturière, l’objectif est de pouvoir déployer de nouveaux navires plus économes en énergie permettant notamment une optimisation des coûts d’exploitation et un moindre impact environnemental.