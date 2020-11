Développement durable : le Département signe une convention de partenariat avec la CINOR - 2020

C’est à l’issue de la Commission permanente que Cyrille Melchior, Président du Département et Maurice Gironcel, Président de la CINOR, ont signé ce mercredi 18 novembre une convention de partenariat dans le cadre du Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC).







Le Président du Département s’est dit satisfait de ce partenariat qui constitue une mise en œuvre directe et concrète du plan de transition écologique et solidaire voulu par la Collectivité départementale.



« Le climat, l’environnement, l’avenir de notre planète sont autant de défis qui n’attendent pas. Il y a urgence à agir et à mettre en œuvre toutes les mesures permettant de limiter notre bilan carbone, de mieux valoriser nos déchets, et de créer une économie verte et vertueuse dans laquelle chaque petite action peut avoir un impact positif sur notre environnement ».



Les objectifs du Département et de la CINOR, sur le territoire Nord-Est, se rejoignent autour de plusieurs champs de compétences et en particulier, des problématiques de consommation durable, de réduction des déchets à la source et d’amélioration du cadre de vie et de démarches solidaires au bénéfice de la population. Il en est de même pour la création d’emplois, la réduction des inégalités autant que les problèmes environnementaux peuvent trouver des pistes de solutions dans l’économie circulaire.



Les 5 actions retenues sont les suivantes :



1 - Organiser l’animation de l’éco-exemplarité dans les services et dans les structures partenaires du Département et de la CINOR sur les thématiques déchets et économie circulaire

2 - Développer dans les contrats publics du Département et des structures associées la consommation responsable et chantiers durables

3 - Inciter le recours privilégié à la réparation et au réemploi auprès des usagers

4 - Accompagner, le déploiement du tri à la source des bio-déchets (compostage collectif notamment dans les collèges et établissements d’accueil et d’hébergement de différents publics) la sensibilisation et la lutte contre le gaspillage alimentaire,

5 - Codévelopper des projets d’Ecologie Industrielle et Territoriale et d’économie de la fonctionnalité sur des sites « pilotes » ou pour des filières innovantes.





"La signature de la présente convention est, au fond, la traduction d’une démarche de solidarité et d’intelligence collective au profit d’un intérêt qui nous dépasse, qui touche à nos enfants, à nos familles, à nos parents, à l’avenir de notre territoire et plus largement, de notre Humanité. Puisse cette convention lancer une dynamique solide et durable en faveur des enjeux climatiques et environnementaux" a précisé Cyrille Melchior



Un Arbre Solaire pour alimenter la flotte électrique du Département



La signature de la convention a été suivie de la visite d’un chantier, celui de « l’Arbre Solaire », une première dans l’océan Indien.



Réalisée par une entreprise locale, et en cours d’installation dans la cour du Palais de la Source, il est composé d’un tronc central où sont logées les prises de recharge et de trois grandes feuilles équipées de panneaux solaires, qui alimenteront, de façon autonome, en électricité les voitures, les vélos et les motos qui composeront la flotte départementale. Une dizaine de véhicules est attendue d'ici un mois. La livraison des travaux est prévue pour la mi- décembre.