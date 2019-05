Développement durable : Le lycée Cluny de Sainte Suzanne anticipe !

Lundi 20 mai à 8h45 le ton est donné sur le parvis du lycée. Les échanges fusent entre les 5 classes mobilisées et près d’une demi douzaines d’enseignants pour cette première journée consacrée au développement durable. Sous la houlette de Mme Beaufils (Enseignante ) et de Initiatives Océanes, tout ce petit monde s’est procuré des sacs vides afin de faire la chasse aux saletés sur la plage de galets de Sainte Suzanne derrière la mairie. Plus d’un kilomètre de plage a été ainsi ratissé.



Après avoir mis des gants, une casquette ou un chapeau, et s’être équipé de sacs ; c’est par petits groupes, que la troupe a commencé sa bonne action pour la planète. Il a été question de sensibilisation à travers ces actes de ramassage d’ordures de tous genres et ensuite de les trier et pour certains d’être recyclés. Tout le monde a contribué en participant activement à nettoyer cet espace très fréquenté par les pêcheurs et autres baladeurs du dimanche.



Métaux, plastique, verre, et autres déchets, tout a été mené sur la berge afin d’être trié et comptabilisé. La CINOR devait ensuite s’occuper de les acheminer vers les centres de tri ou d’enfouissement.



Chaque élève a ainsi fait preuve de civisme à son échelle. Pour le lycée ce type d’action peut avoir un gros impact sur la planète si tout un chacun mettait du sien.



On pense renouveler cette opération car un volet pédagogique est aussi mis en avant. Pour conclure et comme l’a dit Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».