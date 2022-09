Communiqué Développement durable : Des marmailles sensibilisés grâce au partenariat entre l’association Platik’Akoz et le rectorat

L’Association Plastik’Akoz et l’Académie de La Réunion avaient signé en Novembre 2021 un partenariat pour l’année scolaire 2021-2022 afin de développer des actions sur la thématique du développement durable. Les deux partenaires souhaitent aujourd’hui rendre compte de ce partenariat et

Publié le Jeudi 1 Septembre 2022

Conscients de l’urgence écologique provoquée par l’utilisation massive du plastique à usage unique, l’Association Plastik’Akoz et l’Académie de La Réunion s’étaient rapprochées pour signer un partenariat dans le cadre du projet ExPLOI (Expédition Plastique Océan Indien) développé par la Commission de l’Océan Indien (COI) qui est consacré à la lutte contre la pollution plastique. Il s'agit d'un projet innovant et d'envergure régionale qui vise à apporter une réponse complète à la problématique de la pollution plastique à travers 3 axes : l’amélioration de la connaissance des impacts de la pollution marine par le plastique, l’éducation à l’environnement et la sensibilisation à la pollution plastique, et le développement d’une économie circulaire régionale.



Le partenariat avait pour objectif général de favoriser la synergie entre les projets portés par la communauté éducative et ceux portés par les partenaires de l’Association Plastik’Akoz afin de renforcer l’action en faveur du développement durable sur tout le territoire. Aujourd’hui les établissements scolaires et les entreprises de Plastik’Akoz, s’engagent dans une démarche vertueuse et parfois de labellisation (E3D pour les établissements). La lettre sempervirente publiée chaque mois depuis Février 2021 sur le site de l’académie expose l’ensemble de l’actualité de l’éducation au Développement Durable. Ils disposent d’une organisation similaire : des professeurs référents EDD et des responsables « RSE » en entreprise qui ont pour mission d’embarquer les 4000 éco-délégués réunionnais et, en symétrie, les 4000 collaborateurs ambassadeurs des entreprises fondatrices de Plastik’Akoz.



Ce partenariat consistait à rassembler les « forces engagées » et notamment à :

- Développer, accompagner des projets, des actions, des concours académiques liés à la thématique du développement durable, de la réduction des plastiques et des déchets.

- Accompagner les actions choisies par les 4000 éco-délégué(e)s de La Réunion, notamment sur la thématique de la « réduction plastique ».

- Développer des actions de sensibilisation permettant de toucher les publics les plus défavorisés à la problématique de réduction des déchets et plastiques.

- Renforcer la dimension du développement durable dans les stages en entreprise des élèves proposés par l’Education nationale, en concertation avec le monde professionnel.

- Contribuer et participer à l’engagement de La Réunion dans le programme ExPLOI de la COI.

- Assurer la promotion d’actions, la diffusion et la communication des projets et dispositifs communs des partenaires.

- Evaluer le financement du coût des actions identifiées et convenues entre les Partenaires qui pourra donner lieu à des co-financements.



4 actions ont rythmé l’année scolaire dans le cadre de ce partenariat :

Une action de nettoyage et ramassage des déchets aux abords des établissements de la commune de Trois Bassins : 500 élèves et 70 enseignants et parents volontaires ont participé à cette action. Cette opération s’inscrivait dans le cadre du World Clean Up Day qui connait un grand succès et une fortemobilisation à La Réunion. L’association, qui a contribué à cette action, a également organisé sa première édition le vendredi 17 septembre 2021 sur le front de mer de la Ville du Port et le samedi 18 septembre sur la zone aéroportuaire de Gillot. 75 collaborateurs de ces entreprises engagées se sont mobilisés et ont ramassé 2,5 tonnes de déchets.



Le concours Volcano GameJam Junior dont l’objectif était la création collaborative d’un jeu vidéo sérieux sur les thèmes "le cycle de l'eau" en phase qualificative puis « la réduction des plastiques » en phase finale. 17 collèges ont participé à ce concours, soit 301 élèves dont 123 filles. L’association Plastik’Akoz qui a financé une partie des actions a accueilli les 9 collèges finalistes au Village By CA le 10 Juin 2022 pour valoriser leur production et remettre différents cadeaux aux nombreux finalistes (36 élèves de collège de cycle 4 ont été reçus. Voir également : https://pedagogie.ac-reunion.fr/portailmathematique/cycle-4/actions/concours-volcano-game-jam-junior.html



Le projet « Un océan de solutions » : Le soutien financier de Plastik'Akoz associé au financement des cités éducatives a permis de toucher 12 classes, 6 de Saint-Benoit et 6 du Port, dans un projet de grande ampleur mêlant sciences participatives, ramassage des déchets sur le littoral, sensibilisation au problème du plastique, ateliers d'écriture créative et d'arts plastiques. Les 12 enseignants participant au projet ont aussi bénéficié d’une formation. Ce grand projet a été présenté le 9 juin 2022 lors de la Journée Mondiale de l'Océan et les supports vidéos financés ont été partagés par deux classes aux élèves d’autres écoles. Des valorisations du projet ont eu lieu dans chaque école participante en présence des parents. Les histoires écrites et illustrées par les enfants ont été imprimées, éditées sous forme de petits livrets donnés à chaque élève.



Le concours « ScienceLakour plastiques et océans » : ce concours, mené par l’association « Les petits débrouillards », se déroulait en trois étapes : sortie de terrain / analyse de la problématique, compréhension et illustration des phénomènes en jeu, recherche de solution innovante. Des élèves des quatre coins de l'île (8 écoles et 1 lycée) ont ainsi pu ramasser et catégoriser plus de 9000 déchets via une application spécialement développée dans une démarche de science participative. Ils ont réalisé des manipulations, des expériences permettant de comprendre les mécanismes en jeux et ont développé une approche constructive en imaginant des moyens de réduction de la pollution plastique. Une restitution a eu lieu le 8 juin au Creps de Saint-Paul dans le cadre de la journée mondiale des Océans. Les capsules vidéo de présentation du projet financées par Plastik'Akoz constituent un outil de communication hors pair qui motivera les enseignants et leurs élèves à s’investir dans de nouveaux projets.



Le Rectorat et Plastik’Akoz se félicitent de l’engagement des enseignants et des élèves qui ont participé à ces différents projets de sensibilisation à la préservation de notre biodiversité.



De manière directe ces projets ont associé plus de 70 établissements, plus d’une centaine de classes et plus de 3000 élèves sans compter les démultiplications au sein de l’ensemble des collèges du Rectorat.



Verbatim des partenaires :



Le Rectorat : « La problématique d’un développement durable est cruciale pour notre génération et les suivantes, elle engage le monde vers un certain type de société, notamment vis-à-vis de ses choix du recyclage et de la destruction de ses déchets plastiques qui sont sources de modifications catastrophiques au niveau des océans, des terres et au niveau du métabolisme humain. Des nano particules de matières plastiques ayant été déjà identifiés dans certains prélèvements sanguins. Les technologies nécessaires à cette mise en œuvre vont entrainer un changement de paradigme tant au niveau des secteurs de la production, des services, que dans l’enseignement scientifique, technologique, humaniste. Ce parangon de pensée irrigue déjà de multiples secteurs à La Réunion et la collaboration « Académie La Réunionassociation Plastik’Akoz » en est un merveilleux exemple, de rencontre, de mise en synergie des valeurs du monde associatif et éducatif visant à montrer que les 4 piliers du développement durable « économique, social, environnemental et institutionnel » sont complémentaires afin de pouvoir offrir aux générations futures une stratégie de vie et non de survie. »



Plastik’Akoz : « Le partenariat avec le rectorat a traduit notre volonté de nous engager de manière concrète dans des actions de sensibilisation concernant les enjeux des déchets plastiques à La Réunion. Je remercie chaleureusement les enseignants et les élèves qui ont animé et participé aux différents évènements en 2022 à nos côtés. La richesse des échanges lors de ces rencontres nourrira notre réflexion pour poursuivre nos actions, au service du territoire ».