Développement des services SIG de la CIVIS

Présentation de l’opération



Les données publiques constituent une ressource essentielle pour dynamiser la vie démocratique (transparence et concertation), stimuler l’innovation économique et sociale, et améliorer le fonctionnement même de l’État (décloisonnement, meilleur pilotage des politiques publiques, etc).



De plus, la Loi pour une République numérique d'octobre 2016 qui vise notamment à favoriser "la circulation des données et du savoir" crée l’obligation pour les organismes publics de communiquer gratuitement sur internet leurs bases de données.



Notre administration avec le support de la Région Réunion via sa plateforme de publication a entrepris de mettre à disposition des entreprises et des citoyens des données qui seront utiles au développement économique de son territoire qui s’étend des Avirons à Petite-Île pour une population de 180 000 habitants.



Les données cartographiques constituent une part importante du projet « Open Data ». Aussi il conviendra de doter notre cellule SIG d’outils logiciels performants ainsi que d’une formation adéquate ouverte aux collègues d’autres services producteurs qui contribuent à l’enrichissement de notre activité SIG.



Les logiciels nécessaires au projet sont des logiciels professionnels à acquérir, standards reconnus « outils SIG », ainsi que des logiciels libres de droits. Les formations seront dispensées en présentiel ou en visioconférence dans des salles dédiées à un nombre substantiel d’agents afin d’amortir les couts et offrir de bonnes conditions d’apprentissage.



Bénéfices :

Pour les usagers : Mise à disposition de divers cartes et services amenant une meilleure connaissance du territoire et des projets de l’interco.

Informations publiées et disponibles sur notre site internet pour un accès des plus simples et moderne. Pour les agents : Amélioration des échanges au sein de la CIVIS

Montée en compétence de la cellule SIG et des collègues contribuant à l’alimentation de ces données. Pour l’administration : Se doter d’une aide au développement de son service SIG, généralisation de la formation aux outils aux collègues gestionnaires de projets.

Fournir des données de qualité à la plateforme « Open Data » de l’Etat. Plan de financements : Le coût total prévisionnel de l’opération est de 35 400,00 € HT. participation de l’Etat via France Relance 28 320,00 € HT. Participation CIVIS 7 080,00 € HT. L’opération est co financé par l’Etat au titre du Plan de relance « Transformation numérique des collectivités territoriales – fonds innovation et transformation numérique »



Echéancier

