Développement des produits Péi dans la restauration scolaire

À l’occasion de la journée de la pêche artisanale ce jeudi 21 novembre, une classe du collège "les aigrettes" a eu l’opportunité de visiter l’usine réunipêche située au Port ouest de l’île.



Cette journée a permis aux partenaires de montrer et d’expliquer aux élèves présents la démarche des partenaires pour le développement des produits péi dans les cantines.







Les objectifs de cette démarche :



– objectif santé : offrir aux lycéens une alimentation de qualité respectant les recommandations nutritionnelles réglementaires avec une meilleure traçabilité, sensibiliser au bien manger et lutter contre le diabète.

– objectif économique : contribuer au développement et à la structuration des filières de production en mettant en relation les acteurs de la restauration et de la production locale. Contribuer à l’emploi des Réunionnais dans ce secteur et préserver le pouvoir d’achat des familles en poursuivant notamment le gel des tarifs de la restauration scolaire.

– objectif environnemental : la promotion dans le développement durable du fait de la diminution des trajets réalisés par les denrées avec l’accroissement de la proximité avec le producteur local.



Ainsi, la part des produits locaux dans l’assiette des élèves s’élève à 46,4 % en 2018 dans les lycées.



Ces résultats positifs constatés sont aujourd’hui le fruit d’un travail collectif, engagé et poursuivi par la Région, les lycées, les partenaires institutionnels, les équipes de direction, les gestionnaires, les chefs de production, les interprofessions (ARIPA, ARIBEV, ARIV, ARIFEL et ADIRE) et les fournisseurs.





La restauration scolaire des lycées en chiffres :



13 unités de production région (5 cuisines centrales en liaison froide, 3 cuisines centrales en liaison chaude, 5 cuisines autonomes) ;

25 698 repas produits par jour (3 700 000 repas par an) dont plus de 12 000 pour des collégiens dans le cadre d’une mutualisation des sites de production avec le Département ;

5 restaurants scolaires mutualisés entre le Département et la Région (2 lycées accueillent des collégiens et 3 collèges accueillent des lycéens) ;

13 500 demi-pensionnaires (soit 31 % des 44 000 lycéens) ;

























