A la Une .. Développée à la Réunion, l'application Crowdaa prépare son lancement sur le marché américain





Pour rappel, Crowdaa est une plateforme en ligne (disponible également sur l'



Selon Vigile Hoareau, "du fait de la multiplicité des acteurs entre l'artiste et ses fans, les artistes et labels ne savent pas qui a acheté leur album sur iTunes ou Amazon MP3".



Le leitmotiv de Crowdaa est simple : "laisser les artistes s'occuper de leur business". "Nous ne sommes pas là pour casser la concurrence. Mais aujourd'hui, aucune plateforme ou application ne permet aux artistes d'échanger avec leurs fans et aux fans d'avoir une expérience plus exclusive avec leurs artistes. Nous sommes les seuls à proposer ces fonctionnalités", assure Vigile.



Dans les faits, Crowdaa donne la possibilité aux artistes ou aux labels de gérer un backoffice "qui leur permet plusieurs choses", à commencer par le contrôle de leur modèle de distribution. "Notre plateforme permet à l'artiste de décider du modèle de distribution qui lui sied le mieux. Par exemple, il peut choisir de rendre chaque contenu gratuit ou payant, gratuit pour un nombre limité d'écoute…Le but pour l'artiste est déterminer un modèle de distribution maximisant la promotion et la monétisation", indique le CEO de Crowdaa. La start-up américano-réunionnaise Crowdaa continue son bonhomme de chemin…La plateforme de streaming musical, lancée il y a deux ans par Vigile Hoareau, originaire de Saint-Joseph, prépare en effet son lancement sur le marché américain après plusieurs tests "concluants" à la Réunion. La semaine prochaine, l'annonce officielle se fera à Paris, avec la présentation des artistes américians qui vont s'associer à la plateforme pour le lancement aux USA début de l'année prochaine.Pour rappel, Crowdaa est une plateforme en ligne (disponible également sur l' App Store et le Play Store de Google) qui permet à chaque musicien ou à chaque groupe de gérer leur marketing, leur relation client et leur distribution via une solution "tout en un" de façon indépendante des plateformes de distribution connues comme iTunes pour la vente de fichiers ou Spotify pour le streaming.Selon Vigile Hoareau, "du fait de la multiplicité des acteurs entre l'artiste et ses fans, les artistes et labels ne savent pas qui a acheté leur album sur iTunes ou Amazon MP3".Le leitmotiv de Crowdaa est simple : "laisser les artistes s'occuper de leur business". "Nous ne sommes pas là pour casser la concurrence. Mais aujourd'hui, aucune plateforme ou application ne permet aux artistes d'échanger avec leurs fans et aux fans d'avoir une expérience plus exclusive avec leurs artistes. Nous sommes les seuls à proposer ces fonctionnalités", assure Vigile.Dans les faits, Crowdaa donne la possibilité aux artistes ou aux labels de gérer un backoffice "qui leur permet plusieurs choses", à commencer par le contrôle de leur modèle de distribution. "Notre plateforme permet à l'artiste de décider du modèle de distribution qui lui sied le mieux. Par exemple, il peut choisir de rendre chaque contenu gratuit ou payant, gratuit pour un nombre limité d'écoute…Le but pour l'artiste est déterminer un modèle de distribution maximisant la promotion et la monétisation", indique le CEO de Crowdaa.





Mais le gros plus que propose l'application et "qu'on ne retrouve pas ailleurs" est la possibilité pour un fan d'avoir une relation "exclusive" avec ses artistes via les emails, les SMS "et "très bientôt le video calling". Comme l'explique Vigile, "les artistes confirmés peuvent publier leur contenus sur l’application afin de collecter des contacts afin de préparer le lancement des produits ultérieurs tel qu’un album, un concert ou du merchandising. Ainsi opération après opération, l’artiste construit sa fan-base et connaît ses fans les plus engagés".



L'aventure Crowdaa n'aurait pas été possible sans l'aide de plusieurs pontes de l'industrie musicale. "Après voir commencé les premiers développements de Crowdaa il y a deux ans, je suis parti à Los Angeles pour présenter le projet et trouver mes équipes : Jimmy Thomas, devenu cofondateur de Crowdaa et ancien vice-président de la Motown et de Def Jam, qui a produit toutes mes idoles comme le Wu-Tang Clan, 2Pac ou Notorious B.I.G, et Clarence Avent, membre du board de Crowdaa, et ancien président de la Motown, véritable référence de l’industrie de la musique aux États-Unis.



Depuis 2 ans, nous avons travaillé dans l'ombre et avons accumulé du contenu. En mai dernier, des artistes nous ont fourni du contenu pour nous permettre d'assurer lors du lancement US de Crowdaa". Initiée et développée à La Réunion, Crowdaa bénéficiera, de l'aide de deux développeurs supplémentaires (4 au total) pour l'aider dans son lancement US.



Des tests ont également eu lieu à La Réunion le week-end dernier, afin de permettre à la start-up de se positionner sur son lancement américain. "Le test est toujours en cours et très positif. Nous avons mis le contenu de MC Box, un artiste de St-Jo qui fait des millions de vues sur YouTube. Cela lui a permis de voir les fans qui l'écoutent, qui partagent ou achètent ses chansons. Ce week-end, d'autres artistes locaux seront mis en avant", avant un début de semaine particulièrement importante pour la start-up.



En effet, outre la release US de Crowdaa qui interviendra le 15 décembre, le projet a été choisi parmi les finalistes de la Autre service proposé par l'application : la viralité par les réseaux sociaux. Après un nombre d'écoute limité, un fan peut toujours "débloquer" son morceau favori en faisant la promotion de ce dernier sur les réseaux sociaux. "Dans ce cas, le titre est débloqué pour 24 heures par exemple", poursuit Vigile.Mais le gros plus que propose l'application et "qu'on ne retrouve pas ailleurs" est la possibilité pour un fan d'avoir une relation "exclusive" avec ses artistes via les emails, les SMS "et "très bientôt le video calling". Comme l'explique Vigile, "les artistes confirmés peuvent publier leur contenus sur l’application afin de collecter des contacts afin de préparer le lancement des produits ultérieurs tel qu’un album, un concert ou du merchandising. Ainsi opération après opération, l’artiste construit sa fan-base et connaît ses fans les plus engagés".L'aventure Crowdaa n'aurait pas été possible sans l'aide de plusieurs pontes de l'industrie musicale. "Après voir commencé les premiers développements de Crowdaa il y a deux ans, je suis parti à Los Angeles pour présenter le projet et trouver mes équipes : Jimmy Thomas, devenu cofondateur de Crowdaa et ancien vice-président de la Motown et de Def Jam, qui a produit toutes mes idoles comme le Wu-Tang Clan, 2Pac ou Notorious B.I.G, et Clarence Avent, membre du board de Crowdaa, et ancien président de la Motown, véritable référence de l’industrie de la musique aux États-Unis.Depuis 2 ans, nous avons travaillé dans l'ombre et avons accumulé du contenu. En mai dernier, des artistes nous ont fourni du contenu pour nous permettre d'assurer lors du lancement US de Crowdaa". Initiée et développée à La Réunion, Crowdaa bénéficiera, de l'aide de deux développeurs supplémentaires (4 au total) pour l'aider dans son lancement US.Des tests ont également eu lieu à La Réunion le week-end dernier, afin de permettre à la start-up de se positionner sur son lancement américain. "Le test est toujours en cours et très positif. Nous avons mis le contenu de MC Box, un artiste de St-Jo qui fait des millions de vues sur YouTube. Cela lui a permis de voir les fans qui l'écoutent, qui partagent ou achètent ses chansons. Ce week-end, d'autres artistes locaux seront mis en avant", avant un début de semaine particulièrement importante pour la start-up.En effet, outre la release US de Crowdaa qui interviendra le 15 décembre, le projet a été choisi parmi les finalistes de la 3e soirée Innovation Outre-Mer , qui aura lieu le 14 décembre prochain à Paris à la Station F, en présence notamment de la ministre des Outre-Mer, de la présidente de l'entreprise Lenovo et de nombreux investisseurs. "D'ailleurs pour nous aider à remporter ce trophée, les Réunionnais sont invités à télécharger l'application", glisse malicieusement Vigile en guise de conclusion. SI Lu 1037 fois





Dans la même rubrique : < > St-Leu Zac Portail: Une voiture en feu Un "hommage populaire" dédié à Johnny ce samedi