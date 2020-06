Municipales 2020 Deuxième tour à Saint-Louis : Claude Hoarau part avec Philippe Rangama contre Cyrille Hamilcaro et Juliana M'Doihoma

Deux anciens maires vont s’affronter à Saint-Louis tout en essayant de battre le résultat historique de Juliana M’Doihoma, arrivée en tête au premier tour avec 26,46% des voix. Sa liste reste inchangée pour le second tour, tout comme celle de Cyrille Hamilcaro. Mais la liste de Claude Hoarau elle, voit arriver 5 colistiers de la liste de Philippe Rangama, (qui se positionne à la 3ème place), dont 3 sont issus de la liste du candidat Jean Piot (lui ne figure pas sur la liste finale). Découvrez l'intégralité des listes inscrites au deuxième tour des municipales à Saint-Louis ci-dessous: Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 18:49 | Lu 187 fois











