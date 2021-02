A la Une . Deuxième nuit de garde à vue pour Olivier Hoarau

Une seconde nuit de garde à vue attend les protagonistes entendus dans l'affaire présumée de corruption au Port. Par Régis Labrousse - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 20:26 | Lu 2271 fois





Olivier Hoarau, son directeur de cabinet Bernard Payet et son ex-premier adjoint désormais simple conseiller municipal, Fayzal Ahmed Vali, mais aussi le représentant du groupe Casino vont passer leur seconde nuit à Malartic. Ils avaient été cueillis au pied du lit mardi matin à leur domicile.



Les mis en cause pourraient être déférés au palais de justice ce jeudi où les charges retenues à leur encontre leur seront signifiées par un juge d'instruction.



> Retour en vidéo sur les déclarations de maître Normane Omarjee (avocat d'Olivier Hoarau et de Me Yannick Mardénalom (avocat de Fayzal Vali) Après quasiment 48 heures d'audition, les gardés à vue passeront une seconde nuit dans les locaux du commissariat Malartic. Ils sont entendus dans le dossier de corruption présumée entre le groupe Casino, le maire du Port et ses collaborateurs, à la suite de l'autorisation d'extension du centre commercial Sacré Coeur.