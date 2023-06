A la Une . Deuxième marche à Saint-Pierre pour conclure le mois des visibilités LGBTQIA+

La deuxième marche LGBTQIA+ de la ville de Saint-Pierre se déroulait ce samedi 24 juin. Organisée par l'association Requeer en partenariat avec l'association OriZon, cette marche visait à lutter contre la marginalisation et l'exclusion des personnes LGBTQIA+ à La Réunion, avec pour thème cette année "Pou Kwir zordi, yièr é domin". Le défilé s'est élancé à 13h. Par La rédaction - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 14:54





Organisée par l'association Requeer en partenariat avec l'association OriZon, cette marche se voulait être un espace de parole et de lutte contre la marginalisation et l'exclusion des personnes LGBTQIA+. Le credo de cette année, "Pou Kwir zordi, yièr é domin", réaffirme la nécessité de défendre les droits et la visibilité de la communauté LGBTQIA+. Tout au long de ce mois de juin, l'association Requeer et OriZon ont multiplié les actions pour sensibiliser le public et promouvoir l'inclusion.



Ce rendez-vous de samedi a débuté dès 9h au jardin de la plage de Saint-Pierre où un village des associations a permis d'informer et échanger avec le public. Parmi les associations présentes, on pouvait retrouver ASETIS, Noustoutes974, le COREVIH, le planning familial, RIVE, l'ARPS, les CEGIDD, le collectif L'effet en Fête, SOS homophobie, les Sexosophes, le CRIJ, le Collectif Eliana, l'association Fatties, la Ligue des droits de l'Homme à La Réunion, et La Cimade. Ces acteurs engagés jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation et la défense des droits de la communauté LGBTQIA+.



Le départ du cortège était prévu vers 13h depuis le jardin de la plage. Le cortège a emprunté le boulevard Hubert de Lisle, la rue Méziaire Guignard, la rue des Bons Enfants, la rue Suffren, puis est retourné au point de départ après une déambulation d'un peu plus d'une heure. Cette marche a été l'occasion pour chacun de montrer son soutien et sa solidarité envers les personnes LGBTQIA+, de promouvoir la diversité et de lutter contre toutes les formes de discrimination.



Le mot d'ordre de cette journée, "dofé pren pa si nou", était une réponse directe à l'incendie du local des associations Orizon et Requeer à la Source en février dernier. Il rappelle l'importance de l'unité et de la résilience face à l'adversité.