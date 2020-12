Deuxième journée du Run Kréolia : Découvrez le classement

Ce dimanche s’est déroulée la deuxième journée du Run Kréolia, l’événement Voile de cette fin d’année à La Réunion. Sept équipages de F18 (catamaran de 18 pieds) et 13 catamarans de 16 pieds se sont confrontés lors d’un raid côtier de plus de 3 heures entre Saint-Gilles et Le Port.



Suite à des conditions météo musclées au départ de Saint-Gilles avec plus de 20 noeuds de vent de Sud, le comité de course joue la prudence et décale le départ vers le Cap LaHoussaye dans un flux de Nord stable. Ce sera donc un début de régate dans un vent médium faiblissant pour traversée la baie de Saint Paul et rejoindre la première marque au large de la Rivière des Galets. Le parcours continuera dans un vent faible pour les F18 qui doivent passer une deuxième marque au niveau de l’abri des pêcheurs de LaPossession.



En F18 le début de la course est menée par la paire THEBAUD Nicolas et THEBAUD Christophe, mais la traversée de la baie de Saint Paul va permettre a l’équipage JEAN ALBERT Gabriel et PEYROUTOU Thibau de prendre largement la tête. Quand à l’équipage GARSAULT Fabrice / LUCAS Maxime, alors 4ieme, ils vont faire parler l’expérience dans la baie de La possession dans un vent très faible à la faveur d’une option à terre qui leur permettra de l’emporter. Plusieurs bateaux finiront au delà du temps réglementaire et seront classés DNF (Do not Finish).



En catamarans 16 pieds l’arrivée est donnée au Port devant le houlographe, pour ce raid coefficient 2 c’est l’équipage TORTOSA Django / TORTOSA Noa qui s’impose devant JEAN-ALBERT Mahe / PICHARD Mathis suivi de JEAN ALBERT Leo / THIAW-WOAYE Lucas. Une deuxième manche en parcours construit coefficient 1 avec 1 tour à réalisé entre deux bouées sera donné devant le Port. A ce petit jeu c’est l’équipage AUFFRET Mathys / LEVEAU Matis qui l’emporte devant JEAN ALBERT Leo / THIAW-WOAYE Lucas suivi de TORTOSA Django / TORTOSA Noa. On notera la performance de Leo et Lucas pourtant sur Hobie Cat 16 un bateau d’ancienne génération.



Après cette deuxième journée, le classement général est donc le suivant :



En catamarans 16 pieds :

1- TORTOSA Django / TORTOSA Noa avec 5 points

2- JEAN-ALBERT Mahe / PICHARD Mathis avec 8 points

3- JEAN ALBERT Leo / THIAW-WOAYE Lucas avec 8 points

En F18 :

1-GUESSARD Marc / PETIT MAIRE Alban avec 7 points

2-THEBAUD Nicolas et THEBAUD Christophe avec 14 points

3-TORTOSA Pablo / DESLANDES Thomas avec 25 points



Le week end prochain, la compétition continue au départ de la base Nautique des Mascareignes au Port. Ainsi les catamarans 16 pieds, prendront à nouveau le départ avec les F18 vers 11h devant le Port de la Pointe des Galets, pour des parcours côtiers qui les mèneront peut être jusqu'à Saint-Denis si les conditions météorologiques le permettent. En F18 même si le premier équipage composé de GUESSARD Marc / PETIT MAIRE Alban à une confortable avance au général devant THEBAUD Nicolas et THEBAUD Christophe suivi de TORTOSA Pablo / DESLANDES Thomas en troisième position. La paire GARSAULT Fabrice / LUCAS Maxime, avec une journée non courue n’est qu’a 1 point du podium. Le podium reste donc ouvert très ouvert dans cette catégorie.



Rendez-vous le week-end prochain pour une navigation à grande vitesse le long des côtes Nord Ouest de notre île.