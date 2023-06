Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Deuxième jour de visite de la présidente du Conseil régional, Huguette Bello, à Madagascar

Au deuxième jour de sa visite à Madagascar, la Présidente de Région, Huguette Bello, a été reçue par le Président du Sénat de Madagascar, Herimanana Razafimahefa. Lors d’un entretien riche en échanges, elle a pu exposer la nouvelle vision portée par la Région Réunion en matière de coopération régionale décentralisée. En retour, le Président du Sénat de Madagascar a salué l’initiative de la Région et la qualité du travail réalisé ces derniers mois qui va se traduire de manière très concrète par la signature de deux déclarations d’intentions, avec les régions Boeny et Anosy et d’une convention de coopération décentralisée avec la région Androy.



La Présidente de Région a également été reçue par Arnaud Guillois, Ambassadeur de France à Madagascar où elle a confirmé la volonté de la collectivité régionale de s’engager, en toute cohérence, aux côtés de l’État Français et de l’Union Européenne, à assumer ses pleines responsabilités pour la mise en œuvre d’une politique volontariste de codéveloppement et s’inscrire pleinement dans la stratégie de "diplomatie démultipliée" encouragée par la France et son Ministère des affaires étrangères.



C’est dans la même logique que la Présidente Huguette Bello a convenu avec l’Ambassadrice de l’Union Européenne à Madagascar, Isabelle Delattre, le démarrage d’un travail collaboratif pour mieux identifier les besoins et structurer les actions de coopération dans le grand sud de Madagascar, une région particulièrement ciblée tant par la Région Réunion que par l’Union Européenne.



Enfin, la Présidente Huguette Bello a également rencontré six jeunes Réunionnais installés à Madagascar après avoir bénéficié de programmes de volontariat proposés, notamment, par la Région Réunion. Début juin, la Région Réunion a signé une nouvelle convention cadre avec le GIP France Volontaires pour augmenter encore le nombre de volontaires, diversifier les formes de volontariat et mettre en oeuvre, la réciprocité, c’est-à-dire la possibilité d’accueillir sur notre territoire des jeunes malgaches pour des missions de volontariat.





