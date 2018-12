Culture Deuxième édition du concours de la correspondance : Semaine 10



concours de la correspondance de l’Association Pour Promouvoir l’Écriture et la Lecture.



« Cela fait partie de nos missions de valoriser l’écriture ainsi que la lecture. C’est une grande joie d’être là où les amateurs de la chose écrite se retrouvent. À travers notre partenariat, nous mettons un point d’honneur à être au plus près des Réunionnais », rappelle Stéphanie, employée à la librairie.



De ce fait, elle invite les participants à se documenter au mieux « et Dieu sait que les ouvrages existent en nombre sur

l’Histoire de La Réunion. Nos rayons abondent de livres dans ce sens. Nous n’avons de cesse de mener une relation étroite avec les éditeurs du département ainsi que les auteurs d’ici et d’ailleurs en organisant régulièrement des séances de dédicaces.



Les participants pourront trouver toutes les informations nécessaires à leurs productions s’ils le désirent », poursuit-elle. 170 ans après l’abolition de l’esclavage, il est intéressant de découvrir ce que les passionnés d’écriture et d’Histoire, retiennent de cette période qui a duré 131 ans (entre 1717 et 1848).



Voici le principe du concours :

Une lettre a été retrouvée près de sa dépouille sous des bougainvilliers. Il tenait dans une main une petite Vierge

Noire. La lettre commence ainsi : Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier… J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte….

Informations et règlement ici :

