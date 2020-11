Deuxième édition des « Intermèdes Nature » à Lespas Leconte de Lisle

Après le succès de la première édition, les « Intermèdes Nature » reviennent cette année à Lespas Leconte de Lisle. Toujours en étroite collaboration avec la Réserve Naturelle et la Ville de Saint-Paul, Lespas a accueilli ce vendredi matin les élèves des écoles de Saint-Paul sur une projection de films documentaires dédiés à la biodiversité dans le monde. Une thématique qui interpelle et qui suscite le débat autant chez les grands que les petits, acteurs citoyens de demain. Deux jours de programmation qui ont pour objectif de faire prendre conscience sur la nécessité d’agir et de réagir.Plus d’infos sur le site de Lespas : www.lespas.re