Deux yachts se percutent dans la baie de Cannes, une victime

La collision en pleine mer a coûté la vie à un homme de 30 ans. Un des membres d’équipage d’un yacht a perdu la vie la baie de Cannes samedi soir vers 21H. L'homme, d'origine britannique, était en train de relever l'ancre lorsque l'accident s'est produit.



L’embarcation a été percutée par un autre yacht de plus de 20 mètres lui aussi. Les sapeurs pompiers ont été appelés pour une collision en mer, a précisé le Service départemental d'incendie et de secours du département du Var.



A leur arrivée, les pompiers et le SMUR Cannes ont tenté de réanimer la victime qui était en arrêt cardiorespiratoire, mais sans succès.