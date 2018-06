Deux tortues marines victimes d'un choc avec un bateau en une semaine

Une seconde tortue en une semaine victime d’un choc avec un bateau, déplore le centre de soins Kelonia. Le 15 juin, Kelonia a récupéré un cadavre d’une tortue verte adulte.



Le cadavre avait été attaqué par des nécrophages. Les 4 membres et la tête ainsi qu’une partie du plastron étaient absents. "La fracture complète de la carapace en partie dorsale postérieure, est caractéristique des blessures provoquées par un choc avec un bateau ou une hélice", note Kelonia.



L’autopsie de la tortue a révélé un bon état d’embonpoint. Le foie, les poumons, la vessie et intestin étaient normaux. Pas de corps étranger dans le tube digestif. La présence d’algues rouges dans l’estomac indiquait que la tortue se nourrissait normalement et confirme la mort violente. La tortue est morte des suites de la collision.



Le dimanche 10 juin en fin d’après-midi, le LadyLaFée avait signalé la présence d’une tortue imposante blessée au niveau de la tête, d’une nageoire et de la carapace. Il semble que ce soit la même tortue que Kelonia a retrouvé échouée le vendredi 15 et qui n’a pas survécu à ses blessures.



Après la découverte d’une jeune tortue verte percutée par un bateau et échouée à Grand Fond le 10 juin, c’est la 2e tortue retrouvée morte, en l’espace d’une semaine, après une collision avec un bateau. "L’occasion de rappeler qu’il est important de contrôler sa vitesse et que la mer est libre devant son bateau lorsque l’on navigue en mer", termine Kelonia.



Photos : Kelonia