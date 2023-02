A la Une . Deux talents de la restauration française font rêver les marmailles de 1000 sourires

Pour son 12.000e enfant parrainé, l’association 1000 sourires a voulu voir les choses en grand. Samedi dernier, une trentaine de marmailles ont pu rencontrer Dylan Werner et Pascal Obrecht, deux talents français du service en salle. Par N.P - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 15:59

Pascal Obrecht, meilleur ouvrier de France (Maître d’hôtel, Maître du service et des arts de la table), et Dylan Werner, champion du monde service en restaurant au WordSkills 2022 (les jeux olympiques du monde professionnels) sont partis à la rencontre des marmailles de 1000 sourires samedi dernier. Une trentaine d’entre-eux ont pu les voir travailler de près lors d’une journée au Palm.



Au programme pour ces chanceux, préparation de cocktails de fruits et introduction à l’art du dressage de la table. Une initiation destinée à faire rêver les marmailles et leur montrer que la gastronomie française brille également par le service en salle.



“Ils avaient des étoiles dans les yeux”, explique Dylan Werner, ravi de partager son savoir-faire avec les enfants. De son côté, Pascal Obrecht voulait présenter aux enfants les techniques de flambage de fruits. “On ne voit pas souvent ça, donc c’était l’occasion de leur montrer”.