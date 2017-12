Deux suspects du braquage du Super U de St-Paul interpellés

Hier, aux aurores, le GIGN a procédé à l'interpellation de deux suspects, lors de deux opérations simultanées, à Plateau Caillou, et à La Ravine des Cabris. Ces interpellations se sont produites dans le cadre de l'enquête sur la série de braquages commis en juillet-août de Saint-Leu à Saint-Paul.



Les deux suspects sont à la caserne Vérines, interrogés sur des vols en bande organisée. Leur garde à vue pourrait durer jusqu'à 96 heures. Ils seront interrogés sur d'éventuels alibis, et sur les indices relevés par la section de recherche de la gendarmerie.



La série de braquages avait commencé au Mc Donald's de Sainte-Marie, dont le maigre butin était de 220€. Braquage suivi de celui de la station service Total de l'aire de La Saline, sur la route des tamarins, pour un butin d'une valeur de 2000 à 3000€. Le plus mémorable de cette série de braquages est celui du Super U de Saint-Paul, ayant nécessité l'intervention du GIGN, mais dont le butin fut nul.