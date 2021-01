A la Une . Deux soldats français tués dans l'opération Barkhane au Mali

Deux soldats français ont été tués ce samedi dans le nord-est du Mali. Un troisième a été blessé.

Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 3 Janvier 2021 à 08:12 | Lu 796 fois

Leur véhicule a été attaqué à l’engin explosif improvisé. Yvonne Huynh, 33 ans et Loïc Risser 24 ans, spécialisés dans le renseignement du 2e régiment de hussards de Huaguenau, sont décédés samedi dans la région de Ménaka au nord-est du Mali. Un troisième soldat a été blessé.



Lundi dernier, trois militaires français trouvaient la mort dans des circonstances similaires au Mali.



Selon les chiffres de l’Etat-major des Armées, 50 soldats sont morts au Sahel depuis 2013 au cours des opérations Serval puis Barkhane.



Le président Emmanuel Macron a salué leur mémoire et exprimé "la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme".

Profonde tristesse à l’annonce des décès au combat du SGT Yvonne HUYNH et du BRI Loïc RISSER dans le cadre de l’opération #Barkhane. Pensées émues de toute l’@armeedeterre pour leurs familles, leurs proches ainsi que pour leur camarade blessé.#FiersDeNosSoldats 🇫🇷 pic.twitter.com/PQclXF6Erf

— Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) January 2, 2021







