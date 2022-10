Rubrique sponsorisée Deux soirées Zouk exceptionnelles ce week-end avec Slaï

Les fans du genre vont être très gâtés ce week-end. Slaï, la star du zouk, va se produire dans deux soirées ce week-end à La Réunion. L'artiste guadeloupéen, double disque d'or, se produira ce soir au Bocage à Sainte-Suzanne et demain soir au Cubarista Social Club. Le zouk de Slaï est de retour, l'ambiance sera plus festive que jamais. Par ZINFOS974 - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 11:30

L'interprète de " Si ou enme mwen " va faire chavirer les coeurs et enflammer la piste ce soir tout d'abord au Bocage à Sainte Suzanne. L'ambiance musicale est garantie jusqu'à 00h30.



Demain soir c'est au Cubarista Social Club que Slaï va se produire. La soirée promet là encore d'être très chaude. Au programme un Happy Hour de 18h à 20h, avec vins/bière*/ softs et planches de tapas à tarifs réduits... Après le Zouk c'est DJ Drick qui prendra la relève. Une fois de plus ce haut lieu de la fête dionysienne va tenir toutes ses promesses.

Réservations :

Au Bocage le vendredi 7/10 02 62 870 870

Cubarista Social Club le samedi 8/10 : 02 62 722 394





* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération