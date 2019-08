Deux adolescentes françaises se noient dans la piscine d'un hôtel en Grèce

Deux Françaises sont décédées pendant leurs vacances en Grèce. Les deux victimes, deux sœurs âgées de 19 et 16 ans, sont mortes noyées dans la piscine d’un hôtel sur l’île de Rhodes.



La famille séjournait dans cette station balnéaire au bord de la mer Egée lorsque le drame s’est produit en fin de journée de mercredi, une demi-heure après le départ du maître-nageur.



Les jeunes filles ne savaient pas nager selon leurs parents. Les responsables de l’hôtel ont été présentés au procureur, selon un porte-parole du ministère du Tourisme grec. L’affaire est suivie par le consulat de France à Athènes.



Un drame similaire a eu lieu le même jour en Crète. Une fillette israélienne de 8 ans s’est noyée dans la piscine d’un hôtel à Hersonissos, à l’Est de Héraklion.



Elle jouait dans l’eau et s’est évanouie avant que ses parents ne s’en rendent compte. La police a ouvert une enquête pour savoir si un maître-nageur était présent et déterminer la responsabilité des gérants de l’hôtel.