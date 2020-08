Deux sites sportifs fermés au Port suite à un cas de Covid-19

La municipalité du Port a décidé de fermer ce mercredi 19 août 2020 deux sites sportifs de la Rivière des Galets, le stade Nelson Mandela et le gymnase de la Rivière des Galets, jusqu’à nouvel ordre.



Les deux sites sportifs font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection suite à un cas avéré de Covid-19. Il s’agit d’un éducateur sportif bénévole.



Les personnes qui ont été potentiellement en contact avec ce patient ont été invitées à se mettre à l’isolement, à titre préventif.



L’Agence Régionale de Santé a initié la procédure de contact tracing avec la collaboration de la mairie. L’identification des cas-contact se poursuit et les personnes qui ont été directement en contact avec le malade sont invitées par l’ARS à se faire dépister.



Une cellule de crise a immédiatement été activée en mairie pour gérer la situation.