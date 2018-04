Deux salles de classe en construction à Bellemène

L’objectif global dans lequel s’inscrit cette mesure est « 100% de réussite en CP-CE1 » : garantir, pour chaque élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux – lire, écrire, compter, respecter autrui. La Ville de Saint-Paul s’engage donc, dans les quartiers classés en REP+, dans cette démarche en dédoublant les classes de CP et CE1. Sur la circonscription du Guillaume, l’école de Bellemène est l’un des équipements concernés par cette politique d’éducation prioritaire dont le but est de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. Ce qui passe, à travers la réduction de l’effectif, par un renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales.



Deux classes sont donc en construction à l’école de Bellemène. Bien sûr, il s’agit d’ossature modulable, sachant que l’école sera entièrement reconstruite bientôt, en surplomb, de l’autre côté de la route. Elle comptera une vingtaine de classes et regroupera Maternelle et Primaire. Les travaux pourraient commencer dans le deuxième semestre de cette année.