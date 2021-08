A la Une . Deux-roues détruit pour un récidiviste de la route

Les gendarmes ont procédé à des contrôles routiers ce week end. En dehors des traditionnels chiffres des infractions constatées, il ressort que des automobilistes n'ont pas froid aux yeux en cumulant plusieurs manquements. Par LG - Publié le Dimanche 15 Août 2021 à 19:01

Samedi soir, les motocyclistes de Saint-Paul et de Rivière Saint-Louis ont réalisé, secteur de l’Etang Salé, un service commun de contrôle de zone. A cette occasion, un pilote de motocyclette, contrôlé positif à l’alcoolémie, dépourvu du permis de conduire et d’une assurance, s’est vu appliquer sur le champ une immobilisation fourrière de son deux-roues motorisé. Par ailleurs, ce chauffard a été verbalisé pour non respect du couvre-feu.



Dimanche après-midi, les motards de de Rivière Saint-Louis une nouvelle fois, contrôlent un automobiliste multirécidiviste à l’alcoolémie délictuelle lors d'un contrôle routier sur la RN1A, secteur de Saint-Leu. De plus, le véhicule n’est pas assuré et aucune démarche administrative n’a été entreprise depuis son acquisition... Placé en garde à vue, il sera prochainement déféré devant les magistrats. En attendant, son véhicule a été immobilisé et placé en fourrière en vue de sa destruction.



Au même moment, sur le secteur de Saint-Paul, la BMO intercepte un jeune conducteur de 17 ans au guidon d’une motocyclette sans permis, sans assurance et sans équipement de protection mais avec un kit oreillettes en parfait état de marche... Une fois verbalisé, pour l’ensemble des infractions, le contrevenant a pu observer son deux-roues prendre la direction de la fourrière.

Tout au long de ce week-end du 13 au 15 août 2021, les motocyclistes de l’EDSR, renforcés des effectifs de la Réserve Opérationnelle, sont intervenus en appui des effectifs des militaires des compagnies de Gendarmerie pour multiplier les services et les postes de contrôles routiers en portant l’effort sur les conduites addictives, les vitesses et les refus de priorité.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 22

NOMBRE D'INFRACTIONS : 93

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 17

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 13

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 5

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 29 dont 10 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D'ASSURANCE : 11

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 8

NOMBRE D'EXCES DE VITESSE : 28 dont 2 avec interception

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 3

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 4

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 4



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 5

NOMBRE DE DÉFAUT D'ÉQUIPEMENT PILOTE DEUX-ROUES : 2

NOMBRE DE NUISANCE/POLLUTION VÉHICULE : 1

NOMBRE D’INFRACTIONS COUVRE-FEU : 8