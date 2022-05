A la Une .. Deux-roues : Le contrôle technique moto c'est pour le 1er octobre

Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 08:43





Pour rappel, le conseil d'Etat avait en mars dernier validé l'annulation du premier décret instaurant le contrôle technique moto. "L’exécution du décret du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur est suspendue en tant que, par ses articles 6, 8 et 9, il reporte au-delà du 1er octobre 2022, l’entrée en vigueur de l’obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3", précisait le Conseil d'Etat.



