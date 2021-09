A la Une . Deux ripeurs blessés par l'explosion d'un extincteur

Deux équipiers effectuant les collectes de déchets dans l'Ouest ont été blessés par l'explosion d'un extincteur alors qu'ils se trouvaient à l’arrière d'un camion-benne. Par N.P - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 08:58

Ce lundi matin, lors de la tournée des ripeurs sur le TCO, deux agents ont été victimes d’un accident de travail alors qu’ils se trouvaient à l’arrière d'un camion de collecte. Le contenu de l’une des poubelles collectées a explosé lors de l’activation de la compaction de la benne.



En cause : la poubelle qui venait d’être vidée contenait un extincteur qui, sous la pression exercée par la pelle, a explosé. Lors du vidage de la poubelle dans la benne, les agents n’avaient pas vu la présence de l’extincteur.



Les ripeurs ont été pris en charge par les secours et ont été transportés à l’hôpital. "L’explosion aurait pu être mortelle", souligne l'intercommunalité alors que le plexiglas de protection du poste ripeur droit a été soufflé par l’explosion, a volé en éclats et que les déchets ont été expulsés de la trémie.

"Ce type d’accident doit absolument être évité ! Nous vous rappelons que tout ce qui peut représenter un danger ne doit pas être placé dans votre bac poubelle, notamment les bouteilles sous pression comme les extincteurs, les bouteilles d’oxygène, également les feux d’artifice ou les fusées de détresse… Le risque est environnemental et surtout humain. Pour le respect de toutes celles et ceux qui assurent le service public, nous vous demandons de respecter ces consignes de tri et de sécurité", réagit le TCO.







