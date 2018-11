Deux requins tigres prélevés cette nuit à l'Etang-Salé

Deux requins tigres ont été pêchés cette nuit au large de l’Etang-Salé. Le premier, un mâle, a été prélevé à 20h50 et mesure 4m, le second à 21h39 de 2m40.



Des prélèvements qui interviennent après l’observation d’un requin dimanche matin sur le spot des Brisants. Une opération de pêche préventive a été organisée. 3 PAVAC ont été déployées et 15 caméras installées sur la zone d’observation.