Deux requins bouledogue et un requin tigre pêchés la nuit dernière

Deux requins bouledogue ont été capturés dans la nuit de mercredi à jeudi. L'un, une femelle de 2,70m, à proximité des côtes à Saint Leu (à moins d'un kilomètre de Kelonia) et le second, un mâle de 2,5m, à Trois-Bassins devant la Souris Chaude, indique le CRA (Centre de ressources et d'appui sur le risque requin).



À Saint-Pierre, dans le secteur de la Pointe du Diable, c'est un requin-tigre femelle mesurant plus de 3 mètres qui a été pêché.