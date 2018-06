Deux recours devant le Conseil d'Etat contre la vitesse à 80km/h

Malgré l'opposition d'une énorme majorité de Français comme le montrent plusieurs sondages, la vitesse sur 400.000 kilomètres de routes secondaires en France sera désormais limitée à 80 km/h à partir du 1er juillet.



Un dernier espoir reste cependant pour les opposants. Selon Le Figaro, deux associations, la Ligue de défense des conducteurs et l'Automobile club des avocats, ont déposé hier un recours en annulation devant le Conseil d'État.



Maître Anthony Quevarec, en charge de cette action, dénonce un décret qui porte atteinte au principe d'égalité en France, car il s'applique essentiellement dans les zones rurales, "celles qui, déjà enclavées, subissent de fortes contraires liées à l'éloignement de tous les services au quotidien".



Pour Pierre Olivier Cavey, directeur des études et des campagne de la Ligue de défense des conducteurs qui s'exprimait au micro d'Europe 1, "on sait aussi qu'il va y avoir une augmentation du nombre de retraits de points, avec à la clé des retraits de permis plus importants. La perte du permis de conduire c'est souvent la perte de l'emploi, ça signifie une mort sociale et ça c'est dramatique".