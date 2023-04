A la Une . Deux récidivistes cambriolent la concession Caillé du Port et dérobent 30.000 euros

Fenêtre fracturée, coffre-fort éventré, bureaux visités, le magasin a été le théâtre d'un vol perpétré par un trio d'habitués. Deux d'entre eux, jugés ce mardi en correctionnelle, devront rembourser les sommes volées. Le troisième n'a pas encore été inquiété dans cette procédure. Par IS - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 09:47

"On n'avait rien préparé. On est passé devant et on a décidé d'entrer", raconte James R. à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis. À ses côtés, Mathias T., un de ses acolytes du 11 novembre 2021. Cette nuit-là, un trio de cambrioleurs d'habitude avait décidé, par hasard ou avec opportunité, on ne le saura jamais, de rendre visite à la concession Caillé du Port.



Pendant la nuit, en fracturant une fenêtre, les trois individus avaient réussi à pénétrer dans le magasin. Pendant que les deux prévenus s'étaient occupés d'éventrer le coffre-fort, le troisième entrait dans les bureaux afin de s'emparer des effets personnels. Des chèques et des espèces avaient été dérobés ainsi qu'une montre de grande valeur.

Pour le vol de celle-ci, le tribunal n'a pas pu se prononcer, un des membres du trio n'ayant, du fait de son état de santé, pas été inquiété par la justice pour le moment.



Pour le reste, James R., 25 ans, 12 mentions à son casier judiciaire malgré sa jeunesse et déjà un total de quatre ans passés derrière les barreaux, a été condamné à 18 mois de prison ferme. Quant à Mathias T., 28 ans, au passé judiciaire constellé de cinq faits, il écope de 12 mois ferme. Les deux cambrioleurs devront rembourser à l'entreprise les 30.000 euros volés.