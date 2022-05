A la Une . Deux rafales entrent en collision en pleine démonstration

C'est un accident extrêmement rare qui s'est produit dimanche dernier lors d'un meeting de l'Armée de l'Air et de l'Espace sur la base aérienne 709 de Cognac, en Charente. Les deux avions sont entrés en collision lors d'une démonstration en vol. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 10:18

Deux rafales de la 30e escadre de chasse se sont touchés dimanche 22 mai dernier alors qu'ils effectuaient une démonstration tactique. Cette information a été confirmée par le colonel Nicolas Lyautey, commandant la base Aérienne 709 de Cognac. Lors de cette collision, l'un des aéronefs de combat a perdu un morceau de sa dérive, laquelle est tombée sur le toit d'une habitation. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.



Le morceau de dérive est tombé dans le village de Gensac-la-Pallue, où un bruit a été entendu par plusieurs habitants lors de la chute sur la toiture. Il s'agissait d'un morceau d’environ un mètre sur 40 cm de large sur un mètre de long. Le service de presse de l'Armée de l'Air et de l'Espace a indiqué après l'accident qu'il s'agissait d'un événement extrêmement rare, le dernier remontant à avril 2010 durant un entraînement de la Patrouille de France.

