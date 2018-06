Deux quadragénaires soupçonnés de viol collectif au cours d'une soirée alcoolisée

Deux hommes d'une quarantaine d'années ont été mis en examen pour viol et placés en détention provisoire, rapporte le Quotidien.



Les faits remontent au mois de février et se seraient déroulés chez l'un des deux mis en cause, lors d'une soirée où régnaient drogue et alcool.



Alors que les deux prévenus nient avoir eu des rapports avec la plaignante, des tests d'ADN, en cours d'analyse, devraient permettre d'y voir plus clair, précise le journal.