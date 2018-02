Deux policiers arrêtés pour "extorsion en bande organisée"

Dimanche dernier, deux policiers ont été interpellés et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'être venu en aide à un réseau de racket dans le cadre de leurs fonctions.



Une information judiciaire ayant été ouverte, ils ont été présentés devant un juge. Comme le rapporte Le Point, Ils sont mis en examen pour "extorsion en bande organisée et avec arme", "association de malfaiteurs" et "détournement de finalité de données" puis écroués, suite aux réquisitions du parquet de Paris.



Ces deux policiers, l'un en fonction à la Bac de nuit à Paris et l'autre à la police aux frontières (PAF) à Nice, "se seraient servis de leur qualité de policier pour entrer dans les fichiers afin d'aider un réseau de racketteurs", lié à une famille du milieu parisien opérant jusque sur la Côte d'Azur, toujours selon Le Point.



C'est après la plainte d'un commerçant que l'affaire avait débuté. Elle a été confiée aux magistrats de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris, compétente en matière de criminalité organisée.



Au final, trois autres personnes ont été mises en examen. Deux autres hommes, ont été écroués et une femme a été placée sous contrôle judiciaire.