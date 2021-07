Faits-divers Deux poids lourds en surcharge et défaut de permis épinglés

Ce week-end, 103 infractions ont été relevées par la gendarmerie, et 15 permis retirés. Deux poids lourds ont notamment été épinglés. Par N.P - Publié le Lundi 5 Juillet 2021 à 06:18





Au total, 103 infractions ont été relevées lors des 19 opérations réalisées. Les forces de l'ordre ont constaté 8 alcoolémies dont 5 délictuelles (taux le plus élevé 0.99 mg/L), ainsi que 10 conduites sous stupéfiants. 15 permis ont été retirés, et 31 véhicules immobilisés, dont 7 placés en fourrière.



Ont en outre été relevés 50 excès de vitesse dont 10 avec interception (dont un jeune conducteur à 143 Km/h au lieu de 100), 5 défauts d'assurance, 8 défauts de permis, 4 non port de ceinture, 4 nuisances ou pollutions ou encore un stationnement sur une place handicapée.



Des poids lourds ont également été épinglés. Dans le cadre d'un contrôle effectué avec les contrôleurs de la DEAL (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) ce vendredi matin sur la RN 2 de Saint-Benoît, les motocyclistes ont intercepté deux ensembles routiers (tracteur + semi-remorque).



Les deux poids lourds accusaient une surcharge d'une tonne. En outre, le permis de conduire du premier n'était pas valide pour cette catégorie de véhicule. Quant au second, il présentait un permis non valide, en plus d'un faux permis étranger lui ayant permis d'obtenir illégalement sa carte conducteur et de qualification. Les deux ensembles ont été immobilisés.



