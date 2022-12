A la Une . Deux plaintes pour viol contre deux stars de la téléréalité

Deux femmes ont déposé plainte contre X pour des viols commis selon elle en 2018. Selon les deux dépositions faites à la police, c'est Illan Castronovo, la star de la téléréalité, qui serait visé, alors qu'il se trouvait en compagnie d'un autre YouTubeur. Une information judiciaire a été ouverte. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 17:29

Les deux jeunes femmes qui ont porté plainte avec constitution de partie civile, âgées de 18 et 20 ans au moment des faits, racontent que, alors qu'elles participaient à une soirée dans une boîte de nuit de Fougères-sur-Bièvre (Loir-et-Cher), elles ont été invitées par les deux stars de la téléréalité Illan Castronovo et Julien Bert à venir les rejoindre dans le carré VIP.



Là, elles affirment qu'elles ont perdu connaissance après avoir bu un verre offert par Illan Castronovo.



La plus jeune des deux femmes déclare avoir été réveillée par la lumière d’un téléphone pointé dans sa direction, tenu par Julien Bert.



Selon la plainte, elle avait alors le pantalon baissé et tournait le dos à Illan Castronovo, qui avait lui aussi son pantalon baissé.



Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d'instruction de Blois.



