La grande Une Deux plaintes contre David Storm pour viol sur mineur

David Storm est accusé de viol par deux mineures âgées de 15 et 17 ans. Déjà connu pour abus de confiance et blanchiment d’argent, ce pasteur évangéliste autoproclamé est aujourd’hui à nouveau visé. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 17:58 | Lu 3221 fois

Condamné il y a un an à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir utilisé l’argent de son association – plus de 150.000 euros - à des fins personnelles, des enquêtes avaient aussi été menées à La Réunion.



Autre affaire sur l’île, la plainte de 70 associations contre David Storm pour provocation à la discrimination et à la haine ; il avait en effet publié une vidéo dans laquelle il détruit des divinités hindoues.



Aujourd’hui, c’est une affaire plus sordide dans laquelle il est impliqué. Deux adolescentes qui ne se connaissaient pas ont porté plainte pour plusieurs viols; une troisième pourrait aussi se joindre à elles. "Il prêche et distribue au sein de sa mission Gospel Miracle différents rôles à différentes personnes puis il en fait ce qu'il veut, explique l'avocat des jeunes filles, le bâtonnier George-André Hoarau, comme un guru, il éloigne les gens et interdit le contact avec les familles et les petits copains pour en faire des prêtresses et les emmener dans les hôtels de Saint-Pierre".



"Cet homme est quadruplement dangereux, poursuit-il, en rappelant les faits d'abus de confiance et de destruction de divinités hindoues. Il est dangereux de le laisser professer à La Réunion, sur une île où le côté multi-cultuel fait l'admiration de tous. Le couple David et Lady Storm n'a rien à faire à La Réunion".



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur